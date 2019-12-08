Россия и Белоруссия не смогли согласовать 8 дорожных карт
Москва и Минск на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Так как в ходе предыдущих переговоров были согласованы проекты по 21 дорожной карте из 31, несогласованными остались восемь дорожных карт.
Семашко заявил, что сторонам было важно провести ревизию, и они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам.
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