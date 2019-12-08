Россия и Белоруссия не смогли согласовать 8 дорожных карт

Москва и Минск на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, сообщает БЕЛТА.

Об этом рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Так как в ходе предыдущих переговоров были согласованы проекты по 21 дорожной карте из 31, несогласованными остались восемь дорожных карт.

Семашко заявил, что сторонам было важно провести ревизию, и они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия надеется на компенсацию в $70 млн из-за «грязной нефти» из России

— В Минске второй день протестуют против объединения с Россией

— Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства