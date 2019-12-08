Продавец двухрублевой монеты за миллиард отказался от квартиры в центре Москвы
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Петербуржцу, который выставил на продажу бракованную двухрублевую монету за один миллиард руб., предложили квартиру в центре столицы, однако он отказался. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Была предложена квартира 150 кв м в центре Москвы, я отказался», — рассказал продавец монеты.
Ранее сообщалось, что петербуржец объяснил такую стоимость тем, что у монеты есть редкий дефект: поворот орла относительно решки на монете равняется 90°.
Мужчина решил, что монета может заинтересовать коллекционеров.
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