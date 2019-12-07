В Госдуме оценили идею о стипендии для ищущих работу россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал проект Минтруда России о назначении стипендии россиянам старше 50 лет за обучение для поиска работы. Об этом сообщает RT.

По словам Нилова, сам факт того, что люди старшего поколения получат возможность учиться бесплатно, получать стипендию, является позитивным.

При этом он отметил, что размер стипендии необходимо увеличивать, так как на данный момент предлагаются «маленькие деньги».

Также Нилов подчеркнул, что положительно относится к тому, что государство стимулирует формирование новой парадигмы получения образования, по которой обучения должно продолжаться в течение всей жизни.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением назначать россиянам в возрасте 50 лет и старше стипендию за прохождение обучения для поиска работы.

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