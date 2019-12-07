«Нафтогаз» ответил на условия Медведева для соглашения по газу

«Нафтогаз Украины» готов обсуждать «нулевой вариант» только после выполнения российской стороной решения Стокгольмского арбитража. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, «нулевой вариант» заключается прежде всего в выполнении решения арбитража, то есть в выплате «Газпромом» $2,56 млрд с процентами за недопоставки газа на Украину.

При этом исполнительный директор подчеркнул, что «Нафтогаз» согласен взять долг газом, что демонстрирует конструктивность украинской позиции.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям.

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

«Нафтогаз» рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.

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