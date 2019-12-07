Жириновский объяснил, почему на Западе россиян считают людьми второго сорта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах. Комментарий политик опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Жириновский считает, что сложившаяся ситуация демонстрирует истинное отношение стран Запада к жителям России.

»ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — сказал политик.

По его мнению, необходимо прекратить ввоз плохой продукции в Россию.

«Хотят торговать с нами — пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят — обойдемся», — заключил Жириновский.

Ранее ФАС вынесла производителям предупреждения после того, как обнаружилось, что их товары, поступающие на продажу в Россию, имеют отличия по качеству с теми же товарами за рубежом. В течение 30 дней после предупреждения, производители обязаны либо воссоздать свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку обозначения об отличие качества, которые не позволят вводить россиян в заблуждение.

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