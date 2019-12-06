Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» практически завершены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в 2018 году Россия поставила Германии рекордные 55,5 млрд кубических метров своего газа.

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода «Северный поток-2», — сказал Путин.

По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту.

Он также отметил, что немецкие потребители бесперебойно получают российский газ, а введение «Северного потока-2» дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах.

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