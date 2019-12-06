Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» практически завершены. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что в 2018 году Россия поставила Германии рекордные 55,5 млрд кубических метров своего газа.
«Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода «Северный поток-2», — сказал Путин.
По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту.
Он также отметил, что немецкие потребители бесперебойно получают российский газ, а введение «Северного потока-2» дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин заявил, что у России нет планов прекращать транзит газа через Украину
— «Давайте работать»: «Северный поток — 2» вышел на финиш
— Оператор «Северного потока --2» активизировал укладку труб