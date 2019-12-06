Путин рассказал о стабильности

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране обеспечена маркоэкономическая стабильность,передает ТАСС.

Он также сообщил, что инфляция находится на историческом минимуме — 3,6%.

«В России обеспечена макроэкономическая стабильность. Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%», — сказал Путин.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что по итогам 2019 года инфляция будет самой низкой в истории.