Путин рассказал о стабильности

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране обеспечена маркоэкономическая стабильность,передает ТАСС.

Он также сообщил, что инфляция находится на историческом минимуме — 3,6%.

«В России обеспечена макроэкономическая стабильность. Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%», — сказал Путин.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что по итогам 2019 года инфляция будет самой низкой в истории.