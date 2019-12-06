Путин заявил, что у России нет планов прекращать транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса заявил, что РФ не будет прекращать транзит газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал это вопросом целесообразности.

Путин отметил, что работы по укладке газопровода «Северный поток - 2» близки к финалу. Вводу газопровода позволит удовлетворить спрос в ФРГ и других странах.

«Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — сказал Путин.

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