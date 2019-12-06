Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что в производство автобензина увеличится на 2% и достигнет 40,2 млн тонн, однако глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2019 года.

По итогам января-ноября Нефтеперерабатывающие заводы повысили производство бензина на 2,4%, до 36,6 млн тонн.

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