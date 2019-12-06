Министр нефти Ирана сообщил о достижении договоренностей по сделке ОПЕК+
Министр нефти Ирана Бижан Зангане после шестичасового заседания ОПЕК заявил, что договоренности по сделке ОПЕК+ достигнуты. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Да, у нас есть согласие», — сказал иранский министр, отвечая на вопрос о достижении договоренностей по итогам встречи.
При этом детали соглашения не были раскрыты.
Саудовский министр энергетики Абдель Азиз Аль-Сауд заявил о достижении консенсуса и анонсировал хорошие новости по сделке ОПЕК+. Также он отметил, что нужно продолжать обсуждение со странами, не входящими в ОПЕК.
До этого сообщалось, что 5 декабря в Вене началось заседание ОПЕК+. Главный вопрос встречи — смогут ли экспортеры договориться о сокращении добычи нефти и сохранить цены на сырье выше $60 за баррель.
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