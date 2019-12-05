В Раде допустили срыв саммита в «нормандском формате»

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что слова помощника президента Украины Андрея Ермака о Донбассе, сказанные им перед саммитом в «нормандском формате», говорят о возможном срыве встречи. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

Он назвал происходящее перед саммитом «вакханалией» и отметил, что это «явно не в помощь» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Парламентарий считает, что готовится срыв «нормандского формата».

«Или определенные силы пытаются помешать Зеленскому договориться в этом формате», — добавил Рабинович.

Как известно, встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.