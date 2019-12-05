США ввели санкции против семи российских компаний
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Минфин США инициировал в отношении семи российских компаний санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что ограничительные меры связаны с кибербезопасностью.
Как стало известно, санкции были введены против российской киберпреступной организации Evil Corp, которая занималась разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения Dridex.
Кроме того, под действие мер США попали 17 физических лиц и шесть организаций, связанных с этой компанией.
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