США ввели санкции против семи российских компаний

Минфин США инициировал в отношении семи российских компаний санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ограничительные меры связаны с кибербезопасностью.

Как стало известно, санкции были введены против российской киберпреступной организации Evil Corp, которая занималась разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения Dridex.

Кроме того, под действие мер США попали 17 физических лиц и шесть организаций, связанных с этой компанией.

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