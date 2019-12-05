Около пяти тонн красной икры сожгли в Санкт-Петербурге
Сотрудники Россельхознадзора уничтожили почти пять тонн красной икры в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, около пяти тонн деликатеса было обнаружено на подпольном складе. У продукции не было необходимых сертификатов и маркировки производителя.
Предполагается, что икра была добыта нелегальным путем и могла представлять опасность для здоровья покупателей.
Сотрудники Россельхознадзора заверили, что сожгли изъятую партию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Смешивают с китайской: какую икру едят россияне
— Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже