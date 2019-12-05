Около пяти тонн красной икры сожгли в Санкт-Петербурге

Сотрудники Россельхознадзора уничтожили почти пять тонн красной икры в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, около пяти тонн деликатеса было обнаружено на подпольном складе. У продукции не было необходимых сертификатов и маркировки производителя.

Предполагается, что икра была добыта нелегальным путем и могла представлять опасность для здоровья покупателей.

Сотрудники Россельхознадзора заверили, что сожгли изъятую партию.

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