В Чувашии построят завод по производству холодильного оборудования при поддержке ФРП Чувашии и Корпорации МСП

Компании «АРКТО», реализующей стартап-проект по строительству завода холодильного оборудования на территории Индустриального парка г. Канаш, предоставлен заём на сумму 300 млн рублей от Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике. Процентная ставка по займу составляет 3% годовых в течение первых трех лет и 5% годовых в последующие периоды, общий срок займа – 5 лет. Корпорация МСП предоставила обеспечение по займу в виде гарантии для стартапов на сумму 200 млн рублей. Общий бюджет инвестиционного проекта оценивается в 600 миллионов рублей.

В ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в компании АРКТО было разработано оборудование с улучшенными качественными характеристиками, по сравнению с существующими на рынке аналогами (усовершенствованные показатели энергозатрат, устойчивости агрегатов к износу, эргономики, дизайна, экологичности). Оборудование будет соответствовать стандартам качества ЕС, что позволит компании конкурировать с ведущими зарубежными производителями. Широкую линейку импортозамещающего оборудования планируется поставлять заказчикам в регионы РФ, а также экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и станы ЕС. Промышленные холодильные шкафы компании будут востребованы, как отмечают в АРКТО, в супермаркетах и фермерских магазинах, пунктах общественного питания (кафе, рестораны, столовые и др.), аптеках, больницах и др.

Производственный комплекс площадью 14,5 тыс. кв. м. планируется сдать в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года и тогда же начать выпуск продукции. Предприятие планирует продать до 11,7 тыс. единиц оборудования по итогам 2020 года. С открытием завода будут создано более 100 новых рабочих мест. После запуска первой очереди производственные мощности предприятия будут постепенно увеличивать. К 2027 году объём производства планируется довести до 50 тыс. единиц холодильного оборудования в год.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка Корпорации в размере 7,7 млрд рублей, предоставленная с 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим стартап-проекты, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 14,1 млрд рублей.