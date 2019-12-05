В Москве начали штрафовать за парковку на местах спецтехники
close
Жителей Москвы начали штрафовать на 3 тыс. рублей за парковку на местах спецтехники. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Как отмечается, на нарушение могут пожаловаться жители восьми дворов в центре города. Подобная функция также введена в мобильном приложении «Помощник Москвы».
Злоумышленникам грозит штраф за парковку на площадке для пожарной техники и на газоне.
Пилотный проект запустил департамент транспорта совместно с префектурой Центрального административного округа и управлением МЧС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Слежка за авто: Большой брат придет в ЦФО
— Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
— В России могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч