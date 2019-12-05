Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Компании HeadHunter провела исследование и назвала отрасли с самыми высокими заработными платами, которые, к тому же, в 2019 году повысили. Об этом пишут «Известия».

Первое место и зарплата в среднем свыше 90 тыс. рублей у сферы информационных технологий (ИТ). В 2019 году у работников этой отрасли увеличился заработок на 6,5%.

На втором месте медицинские работники, у которых доход около 80 тыс. рублей в месяц. Далее идет строительная сфера, где получают среднем по 74 тыс. рублей.

Также на 6,5% увеличилась зарплаты за год у работников розничной торговли, однако их заработок в среднем составляет около 60 тыс. рублей, поэтому они только на 12 строчке рейтинга.

Меньше всего получают в России работники гостиниц, заведений питания. Их доход оценивается в 46,7 тыс. рублей.

Уточняется, что в исследовании рассматривались лишь ставки «специалистов» и «ведущих специалистов».

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