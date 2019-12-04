ВБ: Россия догонит страны ОЭСР по уровню человеческого капитала через 100 лет

Эксперты Всемирного банка заявили, что России потребуется почти 100 лет, чтобы догнать страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по показателю человеческого капитала, передате ТАСС.

В докладе банка говорится, что показатель человеческого капитала на душу населения в России существенно вырос, но все еще составляет одну пятую от среднего показателя по ОЭСР.

Также авторы доклада указывают, что решающее значение имеет понимание разницы между «богатством» и «доходом» государства.

Так, доход или ВВП является «просто доходом от богатства», а богатство включает все активы - произведенный, человеческий и природный капитал, а также чистые иностранные активы. Человеческий капитал в России составляет самую большую долю совокупного богатства (46%), однако эта доля намного меньше, чем в среднем по ОЭСР (70%).

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