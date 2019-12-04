Миллер назвал предложенные Украиной тарифы на транзит газа «очень высокими»

Глава российской нефтегазовой компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал об обсуждениях с будущим оператором газотранспортной системы Украины по межоператорскому соглашению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, обсуждаются и предложенные новые украинские тарифы на транзит, которые глава «Газпрома» назвал «очень-очень высокими».

«Серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ по территории Украины в Европу», — подчеркнул Миллер.

Он также добавил, что российская компания находится в постоянном контакте с оператором, а также на встречах представителей в Вене.

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