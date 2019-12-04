ФАС нашла нарушения у изготовителей шоколада и порошков из ЕС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в составе продукции у производителей шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel. Об этом сообщает принадлежащее Григорю Березкину РБК.

Уточняется, что проверка была проведена совместно с Роспотребнадзором, в ходе которой были выявлены нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Отмечается, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами. Так например дозировка стиральных порошков в России в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков из ЕС. Однако при этом на упаковке значится надпись, ориентированная на определенный уровень качества товара — «немецкий стандарт качества на порошке Persil, «№ 1 в Европе».

По мнению ФАС, такие нарушения противоречат закону «О защите конкуренции», поскольку покупатель ориентируется на зарубежные бренды в ущерб российским. Ввиду нарушений их преимущество становится необоснованным.

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