Коллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Депутаты Госдумы до конца января 2020 года будут заниматься разработкой законопроекта, который не позволит коллекторам иметь доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам парламентария, «любые лазейки» будут под запретом.

«Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — сказал Аксаков.

Ранее летом 2019-го появился закон, по которому запрещено продавать коллекторам долги за оплату услуг ЖКХ.