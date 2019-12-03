Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией «Исламское Государство»* и теперь может делать с ней все, что захочет. Об этом сообщает РИА «Новости».

ИГ (организация запрещена в России) пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что единственные оставшиеся в Сирии американские военные охраняют там нефть.

«Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил глава Белого дома.

«Исламское государство»* (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств.

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