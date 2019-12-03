Тегеран намерен взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране

Власти Ирана намерены взыскать с США компенсацию в размере $130 млрд за причастность к беспорядкам в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Верховного суда страны Голяма Хосейна Исмаили.

«В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают [компенсацию ущерба] в пользу народа Ирана на общую сумму в $130 млрд», — сказал Исмаили.

При этом он отметил, что правительство рассчитывает на помощь МИД Ирана в данном вопросе.

В ряде городов Ирана в ноябре прошли протесты, в том числе вооруженные, из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. В результате митингов погибли несколько десятков человек.

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