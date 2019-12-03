Минэкономики Украины опровергло информацию о смене руководства «Нафтогаза»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг заявления министра энергетики Алексея Оржеля о скорой смене руководства компании «Нафтогаз Украина». Об этом сообщает RT.

«По «Нафтогазу» нет никаких изменений и не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По «Нафтогазу» никакого процесса нет. Ни по наблюдательным советам, ни по руководству», — заявил Милованов.

2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что кабинет министров страны принял решение о смене руководства государственных компаний, в числе которых предприятие по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертвы транзита: на Украине меняют руководство «Нафтогаза»

— Кабмин Украины принял решение о смене руководства «Нафтогаза»