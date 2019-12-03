Системы денежных переводов приостанавливают работу с Таджикистаном

Системы Western Union, Contact и «Близко» приостанавливают переводы в Таджикистан, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что Western Union приостанавливает работу в Таджикистаном временно. По словам представителя системы, в настоящее время завершается работа над изменениями в организации процессинга в соответствии с новыми правилами.

По последней информации, Национальный банк Таджикистана планирует подписать соглашение с системой Contact в ближайшее время, после чего переводы вновь станут возможными.

Сообщается, что в настоящее время переводы осуществляют MoneyGram, «Золотая корона» и «Юнистрим». При этом в «Золотой короне» предупредили о возможном отказе в выдаче средств получателю на территории Таджикистана. В такой ситуации следует обратиться в Национальный банк.

Ранее стало известно о возможных трудностях при переводе денег в Таджикистан из-за введения Национального процессингового центра, через который переводы должны проводиться без открытия счета.

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