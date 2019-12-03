В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году

В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

В связи с изменениями произошло снижение спроса на недорогие препараты, среди которых активированный уголь и мукалтин. Ряд покупателей считают, что бюджетные средства неэффективные, другие — приобретают более объемные упаковки, что также сказывается на среднем чеке.

В октябре 2019 года россияне платили за пачку лекарства в среднем 206,6 рубля, что на 6,9% выше показателя того же месяца 2018 года. Однако 200 рублей средняя цена лекарства еще не превышала ни в этом году, ни в прошлых.

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