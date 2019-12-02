Кабмин Украине принял решение о смене руководства «Нафтогаза»
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Кабинет министров Украины принял решение о смене руководства государственных компаний, в числе которых добыче, предприятие по транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра энергетики и защиты окружающей среды страны Алексея Оржеля.
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — сказал министр.
Оржель также отметил, что действующее руководство может поучаствовать в конкурсах на вакантные должности.
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