Зеленский намерен обсудить транзит российского газа на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает в ходе саммита «нормандской четверки» возможность обсуждения с президентом России Владимиром Путиным долгосрочного транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом информирует газета Le Monde.

Он сказал, что вопрос транзита газа является не только экономическим, но и политическим. По его мнению, его могут затронуть на саммите в Париже.

Кроме того, украинский лидер выразил надежду на то, что ему удастся подписать с российской стороной транзитное соглашение на 10 лет.

Зеленский также признался, что обеспокоен строительством газопровода «Северный поток - 2».

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже.

стоит отметить, что действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года. В настоящее время Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии по данному вопросу.