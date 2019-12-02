Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпином открыли газопровод «Сила Сибири» 2 декабря. Об этом они объявили в ходе телемоста, который транслировал телеканал «360».

По словам Путина, в этом году исполняется 70 лет со дня установления между странами дипломатических отношений.

«Мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа», — подчеркнул Путин.

«Сила Сибири» — это газопровод, созданный для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны АРТ. Его протяженность составляет 2159 км, а диаметр трубы — 1420 мм. Экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа ежегодно.

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