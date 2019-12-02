Стало известно, куда правительство вложит триллион рублей из ФНБ

Минфин подготовил проект поправок в Бюджетный кодекс, согласно которому деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) станет возможным вложить во внутренние инфраструктурные проекты, а также потратить на кредиты другим государствам с целью продажи им российской продукции. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Уточняется, что при этом сумма вложенных средств не должна быть более 20% от совокупного объема заемного финансирования проекта за счет всех источников.

Стоит отметить, что сумма вкладов за 2020–2022 гг. может составить около 1 трлн руб., после 2022 года эта сумма может стать больше.

До этого на заседании Совфед утвердил закон о федеральном бюджете на следующие два года.