Названы российские регионы с самой большой зарплатой

В 11 российских регионах по меньшей мере каждый десятый работник получает более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что наиболее высокую позицию по уровню зарплаты занимает Чукотка. Там более 32% работников получают ежемесячно 100 тыс. рублей. Следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ, где такую зарплату получает 31,7% населения.

На третьем месте расположена Москва с результатом 27,4%. В рейтинг также вошли Магаданская и Сахалинская области и Ненецкий автономный округ.

Уточняется, что доля жителей , чей ежемесячный доход ниже 15 тыс. руб., превышает 20%, в то время, как в прошлом году таких регионов было 59 по сравнению в текущим показателем по 25 регионам.

Заявляется, что разница между количеством высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников чувствительна.

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