Эксперты рассказали о влиянии запуска газопровода «Сила Сибири» на экономику России
Эксперты оценили запуск магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что запуск проекта состоится 2 декабря. В нем в режиме телемоста примут участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
По мнению экспертов, «Сила Сибири» позволит России уменьшит зависимость страны от поставок природного газа в Европу, а также позволит занят 10–15% рынка газа Китая. Однако газопровод не сможет стать полноценной альтернативой в этом направлении.
Уточняется, что добываемый на месторождениях Ковыктинском в Иркутской области и Чаяндинском в Якутии газ будет транспортироваться в Китай.
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