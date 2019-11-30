Эксперты ставят под сомнение принимаемые «Транснефтью» меры по возмещению убытков из-за загрязнения нефти в «Дружбе

«Транснефть» сделала резерв на возмещение грузоотправителям имущественных потерь в связи с загрязнением нефти, поставлявшейся через нефтепровод «Дружба» весной 2019 года. Так, на компенсацию убытков пострадавших компания готова потратить 23 миллиарда рублей.

Также «Транснефть» отметила, что на выплаты смогут рассчитывать только те компании, которые смогут документально подтвердить наличие «негативных последствий и их размер».

«Транснефть» заведомо перекладывает часть ответственности за произошедшее на нефтяные компании, которые в данном случае являются пострадавшей стороной», — рассуждает экономист Никита Кричевский.

«Впрочем, юристы сходятся на том, что подобное решение юридически ничтожно, — констатирует Российское агентство правовой и судебной информации. — По общему юридическому правилу сторона, действия которой повлекли за собой ущерб, во-первых, несет ответственность в полном размере понесенного ущерба и, во-вторых, не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому нанесен ущерб».

Суммы же реального ущерба могут оказаться в разы выше.

«Среднемесячные поставки по «Дружбе» варьируются в среднем в пределах 4,2 млн т в месяц. Это значит, что итоговый простой повлечет за собой сокращение поставок на 15 млн баррелей Urals, что составляет примерно $1 млрд выручки российской нефтянки. То есть в совокупности с затратами «Транснефти» на очистку «Дружбы» и компенсацией партнерам по контрактам, можно ожидать даже большей цифры», - посчитал аналитик «БКС Брокер» Константин Карпов.

Более того, урегулирование претензий по предлагаемой «Транснефтью» схеме может грозить России серьезным ударом по имиджу страны.

«Формулировка документальное подтверждение убытков подразумевает, что убытки должны быть доказаны. А это возможно только путем вынесения соответствующего судебного решения», — отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.

«По факту, убытки несли грузополучатели, которые либо недополучили нефть в законтрактованных объемах, либо получили нефть ненадлежащего качества. А значит, чтобы подтвердить эти убытки, компании пойдут за решением в европейские суды. В результате, мы получим шквал обвальных судебных процессов в Европе, которые нанесут имиджу России как надежного поставщика энергоресурсов еще больший урон, нежели ситуация с загрязненной нефтью», — полагает эксперт.

В свою очередь, в «Роснефти» заявили, что интересы акционеров НК будут защищены в полном объёме при любых обстоятельствах. «Однако обсуждать этот вопрос в публичном пространстве, как мы уже неоднократно говорили, не считаем целесообразным», - отметил представитель компании.