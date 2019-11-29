В Кремле оценили заявление «Нафтогаза» о контракте на транзит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что давать какие-либо оценки по перспективам транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года пока преждевременно, в настоящее время только ведутся переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, сейчас осуществляются интенсивные контакты, поэтому преждевременно давать какие-то оценки.

Он отметил, что данные контакты идут и в двустороннем формате, и при посредничестве Еврокомиссии.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки продолжатся, то украинская сторона будет закачивать его в свои подземные хранилища как газ неопределенного собственника.

Действующий контракт на транзитный газ истекает в конце декабря.

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