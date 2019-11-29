Глава «Кино Окко»: выполняем все обязательства по кредиту банка «Траст»

Объединенная сеть «Кино Окко» выполняет все обязательства по кредиту банка «Траст», заявил «Ленте.ру» ее генеральный директор Алексей Васясин.

«Мы выполняем все обязательства по кредиту — как в части процентов, так и в части тела долга — в полном соответствии с условиями договора», — подчеркнул он.

«Конечно, мы не раскрываем сведения о размере и других параметрах кредита, это коммерческая тайна», — уточнил Васянин.

По его словам, «Кино Окко» заканчивает год с хорошей прибылью.