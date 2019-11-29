В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение «Нафтогаза» в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.

Он сказал, что если компаниям не удастся договориться, то начнется газовая война.

Морозов считает, что Украина просит первого сценария, якобы желая газа, при этом сама же ведет себя по второму, делая все, чтобы газ к ней не попал.

Он добавил, что если Киев продолжит подавать иски против «Газпрома», компания продолжит их оспаривать. В этой ситуации газа не будет.

Сенатор также подчеркнул, что не понимает подхода к данной ситуации президента Украины Владимира Зеленского и назвал выдвигаемые Украиной требования бессмысленной историей.

До этого «Нафтогаз» потребовал от латвийского суда исполнения решения по «Газпрому».