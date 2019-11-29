The Banker признал Альфа-Банк «Банком года в России» 

Альфа-Банк признан «Банком года в России» («Bank of the Year in Russia 2019») по версии авторитетного международного журнала The Banker.

Отмечается, что награда вручена за впечатляющий рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технологическое лидерство.

Именно эти факторы позволяют Альфа-Банку добиваться успеха даже в нынешних рыночных условиях, отмечает журнал.

The Banker — издающийся группой Financial Times британский ежемесячник, посвященный международным финансам.

«Эта награда – еще одно подтверждение лидирующих позиций Альфа-Банка», - говорит главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

The Banker выделил достижения Альфа-Банка по диджитал-трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения «Альфа-Мобайл» и внедрению таких инновационных продуктов и сервисов, как мгновенный выпуск карт (Digital Delivery), «семейный счет» с возможностью подключения к нему до 4-х близких людей, цифровые сервисы для ипотечных заемщиков, подтверждение платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца, виртуальная карта для клиентов малого и среднего бизнеса и целый ряд других инноваций.

Успешность стратегии Альфа-Банка подтверждается уверенным ростом всех финансовых показателей, включая достаточность капитала первого уровня (+13,1% до $7031 млн), активы (+5,5% до $47199 млн), рентабельность капитала (19,5%) и операционную эффективность (39,4%), по данным отчетности МСФО за 2018 год, которые были представлены на рассмотрение жюри, подчеркивает издание.

По словам Верхошинского, на данный момент Альфа-Банк — самый phygital банк в России, сочетающий лучший цифровой и лучший физический клиентский опыт.

«За последний год клиентов, которые доверяют Альфа-Банку, стало на миллион больше», - напомнил он.

«У нашего мобильного приложения самая высокая в мире оценка среди банков в AppStore. Карту Альфа-Банка можно оформить за несколько секунд в мобильном приложении и начать пользоваться ею моментально. Физическую карту курьер доставляет в течение 24 часов», - рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка.

«Около 15 лет назад мы первыми в стране запустил интернет- и мобильный банк, а сегодня первыми строим phygital branch - физическую сеть нового поколения, - рассказал Верхошинский. - Мы строим лучший банк в стране, который опережает время и задает тренды развития финансовой индустрии».