В России предложили продлить время продажи отечественного вина, узнали СМИ
Члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) выступили с инициативой увеличить время продажи отечественного вина до полуночи. Соответствующее письмо было получено Минфином, Госдумой и Советом Федерации, пишут «Известия».
Согласно предложению организации, в документ о виноградарстве и виноделии нужно внести необходимые поправки.
Как известно, сам законопроект 19 ноября был одобрен Госдумой в первом чтении.
Предполагаются, что такая мера поможет продвижению российских вин.
При этом один из отечественных производителей вина считает, что продление времени продажи этого вида спиртного позволит снизить потребление суррогатов алкоголя, а также сподвигнет россиян перейти на «качественные и легкие напитки».
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