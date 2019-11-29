Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября бюджетные средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах, а 33 региона потратили на нацпроекты меньше 50% полученных средств. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в системе «Электронный бюджет».

Как стало известно, в число лидеров по исполнению бюджетов на нацпроекты вошли Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%), а также Пензенская область (71,2%).

Уточняется, что они израсходовали 12,8 млрд, 2,9 млрд,18,4 млрд, 85,5 млрд и 5,6 млрд руб, соответственно.

При этом меньше всего расходов на нацпроекты зафиксировано в Магаданской области (14,9%). Кроме того, это касается Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).

Как отмечается, тройку нацпроектов по показателю освоения средств составили «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%) и «Образование» (81,2%).