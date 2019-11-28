Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Он пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.
При этом он уточнил, что каждый работодатель может принять такое решение самостоятельно.
«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», — объяснил Топилин.
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