Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.

Он пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

При этом он уточнил, что каждый работодатель может принять такое решение самостоятельно.

«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», — объяснил Топилин.

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