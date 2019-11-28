Матвиенко попросила 100 млрд рублей на безопасность учебных учреждений России

Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко заявила, что на обеспечение безопасности учебных учреждений России требуется дополнительно 100 млрд руб., которые правительство могло бы изыскать, передает РИА «Новости».

Матвиенко отметила, что обеспечение безопасности детей является важнейшей задачей государственной политики.

Первоочередной мерой для решения данного вопроса спикер Совфеда считает необходимость как можно скорее в каждой школе и в каждом детском саду установить современное охранное оборудование.

Она добавила, что сумма в 100 млрд руб. была рассчитала в результате проведенного недавно министерством просвещения анализа.

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