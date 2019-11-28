«Нафтогаз» рассказал об угрозе «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» якобы угрожал перекрыть поставки газа на Украину. Об этом информирует Deutsche Welle.

По его словам, в письме российской компании указывается, что к моменту 10.00 мск 1 января «Газпром» в не будет иметь оснований для продления поставок газа на Украину.

Витренко считает, что российская сторона таким образом буквально сказала о «перекрывании вентиля».

Содержание точного времени в этом письме, по мнению исполнительного директора, превращает это сообщение в угрозу.

«Нафтогаз» же в свою очередь заявил, что не планирует перекрывать газовый вентиль.