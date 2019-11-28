В Госдуме отреагировали на заявление «Нафтогаза» о газовом вентиле

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Украина не перекроет поток газа из России. Об этом пишет ФАН.

По его мнению, все последние действия Украины на международной арене были направлены на недопущение строительства тех и или иных газовых объектов, не смотря на выгодные условия.

Водолацкий призвал украинскую сторону прекратить говорить о российской угрозе и уделить больше внимания своей стране. Он добавил, что на данный момент с Киевом невозможно вести какие-либо диалоги.

«Они могут в любое время продать, предать и подставить партнеров», — сказал он.

Замглавы также подчеркнул, что Россия в своих предложениях пошла на все уступки для достижения договоренности.

До этого исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не перекроет поток газа из России, даже в случае, если стороны не заключат соглашение о транзите газа до конца года.