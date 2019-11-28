ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прогнозирует, что в следующем году поднимутся цены на топливо, однако это будет происходить в рамках инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно статистики прошлый лет, динамика цен по бензину схожа с темпами инфляции, подчеркнул Голомолзин.
«Есть низкие периоды, есть высокие», — добавил он.
В сентябре этого года Росстат выявил рост цен на бензин. Розничные цены на топливо выросли на 0,7% в 30 субъектах России.
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