В ТПП назвали идею сделать 31 декабря выходным выгодной для бизнеса

Президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин поддержал идею сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru»

Он считает, что 31 декабря трудно назвать днем высокой производительности труда из-за предстоящего праздника.

«Все думают о предстоящем празднике и по возможности стараются поскорее освободиться от служебных обязанностей», – пояснил Катырин.

По его словам, в новогодний день, если он станет нерабочим, бизнес, прежде всего малый, мог бы увеличить продажи. Однако общее количество выходных дней должно остаться прежним.

«Не может быть речи еще об одном дополнительном свободном дне. Надо будет сделать какую-нибудь субботу рабочей или сократить на день длинные праздники», — указал Катырин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке уточняется, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным днем, если не является таковым по календарю.

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