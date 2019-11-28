Россиян предупредили о новом виде мошенничества в сервисах для знакомств

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что в России получают широкое распространение виды мошенничества, которые совершаются с использованием сервисов для знакомств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Куренного, становятся популярными виды мошенничества с платежными картами, с материнским капиталом и с надомной работой.

Он также отметил, что все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи и интернета.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что на смену психологического воздействия, используемого раньше в целях обмана и злоупотребления доверием, сейчас пришло внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации.

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