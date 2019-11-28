«Нафтогаз» винит Германию в удушении украинской экономики

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Германия душит экономику страны. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, с запуском российского газопровода «Северный поток-2», вероятно, транзита газа через украинскую территорию не будет. Это сильно скажется на экономике страны, так как доходы от газа приносят Украине большую сумму денег.

«Германия... таким образом способствует экономическому удушению Украины», — подчеркнул Витренко.

Действующих контракт России и Украины заканчивается в конце 2019 года, в настоящее время стороны пытаются договориться о продолжении поставок.

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