«Нафтогаз» не планирует перекрывать газовый вентиль

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не перекроет поток газа из России, даже в случае, если стороны не заключат соглашение о транзите газа до конца года. Об этом информирует Deutsche Welle.

Он отметил важным тот факт, что Украина никогда не перекрывала вентиль. По его словам, страна не имеет традиции громко заявлять о том, что перекрывается газ.

Витренко сказал, что если газ будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, Украина не прекращая поток газа, будет закачивать его в подземные хранилища. Это будет делаться до тех пор, пока не появится документального оформления.

«Только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить», — пояснил исполнительный директор «Нафтогаза».

При этом он добавил, что закачка газа физически ограничена, поскольку мощность всех украинских хранилищ варьируется от 25 до 30 млрд кубов. На данный момент они заполнены примерно на 21 млрд кубов.

До этого Витренко заявил, что с 1 января 2020 года Украина намерена закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища в случае, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.