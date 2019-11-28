В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство зафиксировало цену на газ для населения страны на текущий отопительный сезон на случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Кабмине установили фиксированную цену на газ для населения страны в размере 8 гривен за кубометр (около 21,36 руб.).

Действующих контракт России и Украины на транзит газа заканчивается в конце 2019 года, в настоящее время стороны пытаются договориться о продолжении поставок.

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