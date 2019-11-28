Европол задержал 79 человек, заплативших за авиабилеты поддельными картами

Европол задержал 79 человек, подозреваемых в мошенничестве с авиабилетами. Об этом сообщается на сайте полицейской службы ЕС.

Как отмечается, злоумышленники пользовались украденными и поддельными картами при покупке авиабилетов. Их задержали в ходе 12-й межправительственной операции в рамках Global Airline Action Days (GAAD), которая состоялась в более чем 200 аэропортах мира с 18 по 22 ноября.

Полицейской службе ЕС удалось обнаружить 150 подозрительных трансакций, а также пересечь попытки незаконного пересечения границ, использования поддельных удостоверений личности и похищения ребенка.

Известно, что за последние несколько лет в ЕС стало больше случаев мошенничества с использованием кредитных карт. По оценкам экспертов, убытки авиационной отрасли достигают порядка $1 млрд в год.