Украина назвала два условия для продления транзита газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о двух условиях для продления договора с Россией на транзит газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что условиями для заключения транзитного соглашения являются приверженность европейским правилам и оформление контракта на длительный срок.

Украинский премьер объяснил тезисы тем, что в данном вопросе речь идет о безопасности страны, а также добавил, что остальные пункты — вопросы переговоров между коммерческими субъектами, компаниями.

«Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности», — сказал Гончарук.

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